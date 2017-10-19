金門博弈公投 反賭陣線疾呼投下不同意票

2017-10-19 11:39

〔記者鄭鴻達／台北報導〕金門博弈公投即將於10月28日登場，由基督教、天主教及佛教等宗教團體，及公民團體組成的反賭陣線，於立法院召開記者會，痛陳賭博產業對金門的危害，疾呼當地或外地金門人返鄉投下反對票。

台灣反賭博合法化聯盟執行長何宗勳指出，前兩次澎湖博弈公投成功，本次金門若反賭成功，就會成功終結「離島建設條例第10-2條」，這將決定離島的未來，也決定是否能讓賭博合法化終結，希望金門朋友踴躍投票。

金門反賭場運動發起人楊再平表示，賭害是全球性的，當年他在金門推動金門解除軍事管制，沒想到多年後會在金門反賭，金門上一代受戰爭苦難，不希望下一代受賭難，而只要公投沒投票，就等於讓賭場業者得利。

台灣私立學校教育產業公會理事王宏男也疾呼政府部門，能比照先前選舉狀況，於10月28日公投當天，為金門加開船班與航班。前國策顧問李錫奇，因身體因素，透過影片跨海呼籲所有金門人，都應回家投下不同意票。

台灣反賭博合法化聯盟召集人釋昭慧說，沒想到金門走出砲彈歲月，如今卻又面臨賭場的銀彈攻勢，金門人再度走到歷史十字路口，博弈產業是罪惡的，從澳門、新加坡等都看得出來，賭博合法化，在地人淪陷最快。

牧師林偉聯指出，人心貪財就會成為罪惡溫床，台灣不要的產業，竟用「離島條例」、以經濟發展為藉口設置賭場，賭場合法化是「教壞囝仔大小」的事，尤其是治安問題，希望金門人能三思，勿讓眼前小利牽著走。

神父吳偉立說，天主教說每個人都是上帝的孩子，且生活要有發展，是要透過勞動，但賭場的發展，是將別人的錢從口袋拿走而非自己賺，會造成很多怒氣，希望金門能有正常的發展與進步。