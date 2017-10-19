潛艦國造初稿明年出爐 國防部：有信心

2017-10-19 10:49

〔記者涂鉅旻／記者涂鉅旻〕國軍為強化水下戰力，已啟動「潛艦國造」計劃，目前正在合約設計階段。對此，民進黨立委王定宇今上午在立院外交及國防委員會質詢問，潛艦國造初稿預計明年春天出爐，期程會不會延遲？軍備局長梅家樹表示，國軍甫完成設計概念階段，到目前為止都有信心。

立法院外交及國防委員會今日討論「陸海空軍軍官士官服役條例部分條文修正草案」，並邀國防部長馮世寬與高層官員列席備詢。針對潛艦國造議題。梅家樹說，目前按計畫執行，國軍已在9月完成概念設計，現在已正式進入下一階段。