糗糗der！藍委抽考顧立雄 自己也答錯

國民黨立委賴士葆今抽考金管會主委顧立雄（見圗），有關中國金融三會主席的姓名。顧坦承不清楚，沒想到連賴自己也答錯。（資料照，記者黃耀徵攝）

2017-10-19 11:51

〔即時新聞／綜合報導〕金管會主委顧立雄昨表示，希望中共十九大後，兩岸關係能趨和緩，並於對等原則下，舉辦兩岸金融三會（銀監會、證監會、保監會）進行交流。對此，國民黨立委賴士葆今於財政委員會時，抽考顧有關三會主席的姓名。顧坦承不清楚，沒想到連出題的賴自己也答錯！

綜合媒體報導，賴士葆於會中質詢顧立雄時，出示中國銀監會、證監會、保監會主席的照片，要求指出個別對應的名字，顧隨即面有難色地坦言，「我真的沒有辦法叫出他們的名字」。

報導指出，賴士葆疑見顧立雄答不出來，批評他沒有誠意，未料卻在公布答案時，反倒疑讓自己出糗。原來賴不僅將中國銀監會主席郭樹清，誤植成「郭清樹」，還把保監會主席，寫成「楊曉波」。據悉，保監會原主席為項俊波，但已於今年4月「落馬」被免職，目前接替人選由中共中央纪委秘書長楊曉超呼聲最高；至於證監會主席則為中共黨委書記劉士餘。

報導提及，賴士葆得知自己答案寫錯，表示他錯「沒有關係」，然而顧立雄是主委，「他不能錯」。