習近平築「網路長城」 政大教授：中國夢變中國噩夢

中國國家主席習近平昨天在中共19大開幕式上，發表了3個多小時的演說。（路透）

2017-10-19 11:41

〔即時新聞／綜合報導〕中共19大昨天（18日）舉行開幕儀式，中共中央總書記習近平總結過去5年政績，並發表了3個多小時的演說。對此，政大台文所教授陳芳明表示，外界預料習近平將成毛澤東後最強領導人，但習近平所積極構築全新的萬里長城，也讓中國夢變成中國噩夢。

陳芳明在臉書及媒體發文表示，習近平在19大前，藉由反貪腐的行動，展開前所未有的鐵腕，「開始在黨內剷除異己」，這是有節奏、有順序的「中國夢」，他也即將成為繼毛澤東後，最有權力的人；習近平現在積極建築全新的萬里長城，也是國際媒體所說的「無法穿透的網路防火長城（Great Firewalls）」，直到19大正式展開後，世人才終於發現「中國夢只是屬於習近平一個人」。

陳芳明指出，在習近平所提出的「自由，民主，公正，法治」口號下，中國的人民得到先前未曾得到的待遇，「諾貝爾和平獎得主劉曉波，在完全隔離的狀態下逝世」，其妻劉霞事後也被失蹤、被旅遊，還有全部的維權律師不但未能幫拘押者辯護，連自己也都遭到逮捕。

陳芳明直言，當北京的維穩預算高過國防預算，當萬里長城變成萬里防火長城時，中國共產黨的最大敵人，不再是外面的帝國主義者，而是中國境內手無寸鐵的廣大百姓，「中國夢已經搖身變成中國噩夢了」。