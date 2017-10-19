尼加拉瓜政府突宣布 棒球場落成典禮提前1天舉行

原定於當地時間20日舉行的Dennis Martínez球場落成典禮，尼國政府卻突然宣布將提前一天在19日舉行。（圖擷自《La Prensa》）

2017-10-19 10:09

〔即時新聞／綜合報導〕我友邦尼加拉瓜全新國家棒球場Dennis Martínez落成，尼國總統奧德嘉為了感謝我國對於建造該球場的幫助，特邀我國代表隊前往進行比賽，原定在當地時間20日由外交部次長劉德立與專程參加友誼賽的棒球代表隊，代表台灣與尼加拉瓜各界，共同見證球場落成啟用，但卻傳出尼國政府將提前一天舉行落成典禮。

據當地報紙《La Prensa》報導，尼加拉瓜第一夫人兼副總統穆利優（Rosario Murillo）宣布，原定於當地時間20日舉行的Dennis Martínez球場落成典禮，將提前一天在19日舉行，報導指出這個落成典禮將不會對公眾開放；外交部次長劉德立本代表台灣與尼加拉瓜各界，在20日共同見證球場落成啟用，但尼國政府臨時將落成典禮提前一天舉行，目前人在多明尼加從事外交活動的劉德立能否能提前趕赴尼國，不得而知。

《聯合新聞網》指出，奧蒂嘉曾痛批過當時的尼國總統阿萊曼（José Arnoldo Alemán Lacayo）向外國乞討建造總統府，而該棒球場的落成也受到台灣金援的幫助，奧蒂嘉恐是為了避免破壞其自立更生不求外援的形象，而臨時宣布提前舉行落成典禮。

該棒球場在台灣的幫助下建成，具有美國職棒大聯盟認證規格，可容納1萬5千名觀眾，自球場內部更可遙望尼國第二大湖馬拿瓜湖，堪稱是中美洲國家最具規模的現代化棒球場，並邀請我國棒球隊在當地時間20日起舉行連3晚、3戰2勝的開幕友誼賽，外交部與公視合作，將於台北時間21日到23日上午8點提供即時轉播。

這次台灣代表隊球員由今年荷蘭港口杯冠軍隊伍為主、另有國內大專生及社會組球員參與；球員林冠翰表示，這次是首次踏上尼國國土，相當期待和大聯盟球員對戰，將以平常心應對比賽。