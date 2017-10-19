慶富造艦風波擴大 綠委質疑得標過程違法

慶富造獵雷艦風波不斷，台船（圖）接不接手要看國防部後續方案。（資料照，記者黃旭磊攝）

2017-10-19 09:34

［記者黃旭磊／高雄報導］慶富造獵雷艦風波持續燃燒，繼集團負責人涉入詐貸案、財務吃緊欠薪後，綠委將調查馬政府時代標案是否違法。

慶富承接海軍「康平專案第二階段」6艘獵雷艦合約，義大利原型艦尚未完工，卻在8月遭高雄地檢署查察詐貸罪嫌，本月並於高雄市勞工局協調欠薪爭議，立法院財政委員會提案調查放貸內容，國防委員會成員劉世芳今天則將矛頭指向得標過程。

劉世芳說，獵雷艦標案在馬政府時代通過，當時台船與慶富競標分數一樣，最終抽籤決定台船勝出，過程是否過於輕率、甚至違反政府採購法，有待進一步檢驗。

「康平專案第二階段」於2013年執行，預算約358多億元，數次流標，台船、慶富隔年參與投標，經由評選委員會投票，2家船廠獲得同分，依照「政府採購法」抽籤，由慶富標得。

台船曾質疑，13名評選委員開標當天來8人，投票結果為4比4，抽籤決定，但慶富首艘於義大利建造，並無能力全在國內自製，台船全程國造，投標金額也較低。

台船董事長鄭文隆本週評估接手可能性，他說，台船做過逾百條戰艦，能力絕對超過慶富，須視國防部後續提出方案為何，才能確定是否接手。