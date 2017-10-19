習近平要遏制「台獨分裂勢力」 國防部這樣回...

2017-10-19 09:30

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中共第十九次全國代表大會昨日開幕，中國國家主席、中共中央總書記習近平在開幕式表示，堅決反對和遏制台獨分裂勢力，有力維護台海和平穩定。對此，國防部發言人陳中吉今日上午在立法院受訪時表示：「國軍也有堅定意志捍衛國家領土和民眾，這是我們的職責。」

習近平昨日表示，他尊重台灣人民的生活方式、現有社會制度，但中國有足夠能力挫敗任何「台獨」企圖。習近平強調，中國將堅持社會主義思想，繼續改革開放、堅決反對分裂祖國的任何行為，並針對一國兩制和祖國統一進行新的理論分析和政策制定。

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