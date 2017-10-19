回應19大報告 呂秀蓮：可能有蔡習會

2017-10-19 11:02

〔即時新聞／綜合報導〕中共昨天召開第19次全國黨代表大會，黨總書記習近平於開幕式上發表過去5年工作報告。在報告提及台灣問題的段落中，可見中共對「一個中國」和「九二共識」的堅持不變，前副總統呂秀蓮今天在臉書上發布影片，針對習進平的工作報告提出她的看法，呂秀蓮認為，習進平的工作報告顯示，中共在一個中國的前提下，願意與台灣領導人交流會晤，且也回應蔡英文總統多次強調維持現狀，和「只承認『九二會談』的歷史事實」的說詞。

呂秀蓮在影片中說，習進平的工作報告對台灣人使用溫情攻勢，軟化台灣人的敵意，且如「尊重（台灣）現有的社會制度和台灣同胞的生活方式」、「承認『九二共識』的歷史事實，認同兩岸同屬一個中國，兩岸雙方就能開展對話」的內容，也顯示習進平回應了蔡英文多次強調「維持現狀」，和稱「承認『九二會談』的歷史事實」的說法。呂秀蓮更認為，習在報告中提及「實現兩岸領導人的歷史性會晤」，代表未來蔡習會不是不可能，或有機會與台灣未來的領導人會晤。

但呂秀蓮也提醒，中共的終極原則仍是「一個中國」，不要忽略習在報告中提及「堅決維護國家主權與領土完整，一切分裂祖國的活動必將遭到全體中國人的堅決反對」的內容，如果台灣人要分享中國的任何利益，則必須接受「台灣是中國的地方政府」的前提。最後，呂秀蓮呼籲，中國並未保證放棄武力威脅，台灣人應冷靜思考，不要片面接受習在工作報告中的柔性喊話。