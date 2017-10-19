習近平提金改 外資對中國市場開放步伐表失望

習近平在中共19大提金改及開放市場，但外資對其步伐表失望。（法新社）

2017-10-19 09:09

〔即時新聞／綜合報導〕中共總書記習近平在19大報告中，提年未來五年將推動財稅、金融、利率與匯率市場化等領域的改革，進一步開放中國市場。不過，外資及分析師對改革和市場開放步伐感到失望，《路透》預測中國第3季國內生產總值（GDP）為6.8％，較前一季6.9％略為減低。

中共19大正在北京召開，習近平在昨天的工作報告中，提及經濟及金融項目，雖然強調「中國開放的大門不會關閉，只會愈開愈大」，但重點都在著重在金融稅改及市場的監管、防壟斷，對外開放部分也重點強調「一帶一路」建設為重點。

《路透》報導，習近平提到的改革及開放，令外界高管和分析師對其步伐感到失望。在習近平強化對權力掌握，重點要求經濟目標成長的前提下，預期未來官方公布的數字還是會增漲，日前中國央行行長周小川就已預測GDP可以成長到7%；但是，官方數據背後，中國還是必須面對沈重債務、資產低回報率及資金外流等實質壓力。

中國第3季經濟成長放緩的原因，主要是為打擊價而採取的管制措施，導致房價下滑、資產縮水，進一步使得經濟成長略有下降。

據報導，中共預計在今年12月舉行中央經濟工作會議，屆時將提出具體2018年經濟政策及增長目標。