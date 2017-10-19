中共19大召開 北京民眾：跟老百姓沒有一毛錢關係

中共19大召開，北京強力戒備。（美聯社）

2017-10-19 07:58

〔即時新聞／綜合報導〕中共19大正在召開，將重組權力核心，為開好這一次的大會，北京戒備森嚴，舖天蓋地的監控人民日常，以防會議遭到破壞，不過，有媒體訪問北京民眾感嘆，廠礦都禁開，都沒有收入，只是分贓，「它開什麼會跟老百姓都沒有一毛錢的關係」。

中共19大從18日起在北京召開，但從會前數天，北京就已經展開維安戒備，大批武警及公安巡視，一般民眾生活也受到強烈的干擾，包括網路受限、北京地鐵17日起「人物同檢」強力安檢，使得搭個地鐵都要大排長龍接受檢查或過X光機；諸多的商店不能開門，工廠及礦場也禁開，甚至連菜刀都不能買賣，遊客拍照受到武警關注等。

《自由亞洲電台》報導，中共總書記在19大報告中，提及要給人民美好生活，但是受訪的民眾卻很質疑。

據報導，一位湖南的蕭姓媒體人指出，19大報告沒有提到權力監督，只是紀檢委抓人，沒有從制度上解決基層政權的腐敗。

居住北京的李女士感嘆，開個19大，各廠礦從18日放假到25日，都沒有收入，「他們從來不為老百姓想，開會分贓、分權、分老百姓的財產」；「它開什麼會跟老百姓都沒有一毛錢的關係，也不讓你選舉，也不讓你參與」。