藍給中共賀電「去中華民國」挨轟 國民黨回應了！

中共18日開始舉行為期7天的第19次全國代表大會，但國民黨發給中共的賀電中，卻隻字不見「中華民國」，遭網友砲轟是「窩囊廢賀電」。（圖擷取自PTT）

2017-10-19 07:13

〔即時新聞／綜合報導〕中共18日開始舉行為期7天的第19次全國代表大會，但國民黨發給中共的賀電中，隻字不見「中華民國」，遭網友砲轟是「窩囊廢賀電」。國民黨發言人洪孟楷表示，這就是「一中各表」、「九二共識」的精神，確實表現出雙方在各自利基點上尋求可以對話的契機。

網友在PTT八卦板PO文，質疑雙十國慶時，國民黨文傳會副主委洪孟楷不是幹幹叫，也批評銘傳大學廣播電視學系主任杜聖聰當時大罵「香蕉你個芭樂」，「現在你死到哪去？？？」網友回應，「廢到笑，連民國都不敢寫」、「國民黨超噁心的」、「難怪一直喊亡國，真的被亡了」。

綜合媒體報導，洪孟楷回應，歷任黨主席，從馬英九、朱立倫、洪秀柱到現任吳敦義主席，給中共的賀電都是採取此作法，而中共回覆則用西元紀年，這就是相互默契，展現具體的「一中各表」精神，是真正兩岸能夠務實穩定發展的基石。

洪孟楷指出，這名網友在PTT特意帶風向，且該名網友過往發言明顯就以不客觀立場鄙視國民黨，卻沒有用相同標準質疑蔡政府，實在令人無言。

時代力量立委徐永明也對此發言，他表示，國民黨在台灣支持度會下降，就是沒堅持台灣立場，國民黨在國慶日喊得震天價響，碰到對岸卻龜縮，連「中華民國」都沒了，國民黨召開全代會未收中共賀電，如今中國召開十九大，國民黨仍獻殷勤。