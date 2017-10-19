周刊認錯吳乃仁外帶的豪乳妹 直播正妹還原真相...

2017-10-19 07:24

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨大老吳乃仁之前被直擊出入「OLA」鋼琴酒吧，多次深夜帶著同名「豪乳妹」出場。周刊昨天報導，這名豪乳妹「疑似」為曾獲得「2008年國際比基尼小姐（台灣區）」第4名的彭蘭婷，但彭蘭婷駁斥傳聞，還原當時被周刊記者採訪的過程，透露周刊知道自己認錯人，但還是寫她是「豪乳妹」，她強調不排除要提告。

《三立新聞》報導，彭蘭婷透露，當初周刊找她時，她以為是直播闖出名氣的關係想約訪，但周刊沒有表明要訪問什麼，她想說答應約訪也無妨，周刊記者先是替她拍了照片，接著訪問她私人背景，最後才問「最近妳跟吳乃仁怎麼樣啦？還有沒有聯絡？」當下她馬上問「他是誰？」記者說：「就是那個...民進黨大老啊！」她堅持不認識。

記者接著說：「妳怎麼會不認識呢，都拍到妳們了！」彭蘭婷要求看照片，一看到照片她就說：「這哪是我，不是我啊！差很多欸。」結果記者回：「真的不是欸。」彭蘭婷則回：「那拍了這麼多照片怎麼辦，你們搞錯人啦，搞了一個烏龍。」記者表示，這些照片會用在正妹單元，替她打名氣。

但彭蘭婷後來看到周刊認錯人還報導，覺得很傻眼，並表示雖然周刊有在內容中寫出疑似字眼規避找錯人，也有加入她否認的回應，但所有人都是看圖說故事，只看前面的標題不看內容，就連她的家人都誤會她，事後記者還說不知道為何會上周刊，事後還傳訊息要她本人自己「上節目去澄清」，最後才向她道歉說：「主管說抱歉請妳見諒，因為標題下辣一點才有人氣」，讓她既生氣又無奈，表示不排除要對該周刊提告。