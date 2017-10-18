獨家》柯P公布與趙藤雄會面紀錄 日期、情境兜不攏

2017-10-18 22:21

〔記者鍾泓良、沈佩瑤／台北報導〕市長柯文哲本月16日於市議會坦言，曾與遠雄董事長趙藤雄會面，但去年8月會面無任何紀錄，被批黑箱作業。北市府昨晚公布，柯與趙會面僅有民國104年1月21日及105年8月3日2次；前者有完整會議紀錄，第2次僅有還原會面狀況文字紀錄。但市府前發言人林鶴明去年9月1日證實柯與趙2週前會面的「8月中旬」，而市長室主任蔡壁如今年6月稱與趙會面是8月底，相關日期、情境兜不攏。

議員王鴻薇表示，前市長馬英九、郝龍斌見財團，有會議紀錄、錄音檔都被柯市府打成弊案，若把這份會面摘要交給監察院，柯將吃不完兜著走，要求在總質詢前把當天完整紀錄，蔡壁如、副市長鄧家基及陳景峻等會面紀錄都公布。議員何志偉對於文字紀錄表示，不予置評、不以為然，「我大膽預測柯說法還會再調整。」主張乾脆市長室前2支監視器的畫面全部公開。

市府發言人劉奕霆表示，8月3日文字紀錄為柯文哲轉述，由蔡壁如撰寫。根據市府昨天公布內容，雙方會面是源於「都發局發文於遠雄巨蛋公司，限『文到3個月內』完成改善。若不改善則終約。」柯文哲堅持要親自向趙藤雄說明終約，由蔡壁如負責電話聯繫，雙方會面地點為市府11樓第1準備室。

根據文字紀錄，柯見到趙當面就罵說「有多少人因為你去坐牢。林口合宜住宅、八德合宜宅、新竹眷改案、新竹御莊園建案13樓變27樓被勒令停工、礁溪的建案被勒令停工，還有台南眷改案還在查。葉○○、許○○、蔡○○、洪○○ 都 因為你去坐牢。1個趙藤雄等於10個葉○○」，罵完後要趙回家想想，轉身就走了，結束當天的對話，因此無留下紀錄。

但市府前發言人林鶴明去年9月1日受訪說，柯文哲、趙藤雄約在2週前碰面，柯隔天證實此說法；回推會面時間為8月中旬，與文字紀錄的8月3日出入大。劉奕霆回應，林所證實的時間就是8月3日會議，說詞沒有出入。

此外，柯文哲於本月16日答詢國民黨市議員戴錫欽，指與遠雄會面時，蔡壁如在外面；劉奕霆也證實當天柯與蔡都有出席會議。但今年6月8日，蔡至市議會備詢時稱與趙碰面共3次，第1次是陪柯文哲去，第2次去年8月底「傳達訊息」，第3次陪鄧家基、陳景峻去，3次會面時間、情境與文字紀錄都不合。

劉奕霆解釋，去年8月3日就是蔡壁如口中的第1次碰面；當記者指出蔡壁如在104年1月21日有參與會議並擔任紀錄時，劉說那次是公開會議，並非議員吳世正所詢問的私下會面。

對於雙方會面時間，劉奕霆僅表示8月3日行程結束後才會面，未說明精確時間。而根據當天市長行程，柯文哲最晚行程為晚上7點至9點的廣慈公宅公聽會，還遭民眾撒冥紙。另外，趙藤雄當天下午也在遠雄大巨蛋舉行中元普度儀式、痛批市府刁難；因此推斷若雙方當天會面，時間應為晚上9點以後。

而文字紀錄中的「葉、許、蔡、洪」4人名，劉奕霆說就是前營建署長葉世文、新北市前副市長許志堅、北科大退休教授蔡仁惠及營建署前主秘洪嘉宏。

但經查，洪去年8月12日時，廉政署才證實該年7月底將該案移送台北地檢署，而同年10月洪遭廉政署約談時以200萬元交保，均未入獄，直到今年9月才被收押坐牢；劉奕霆回應，「當時就有問題了，不是說一定要被關才講。」

而昨天晚間文字紀錄出現都發局發文於遠雄巨蛋公司（府體設字第 10533910100 號），但「府體設字」公文應為體育局所發，非都發局，記者今天再上網查看時，內文已悄悄更正為體育局了。