習近平一講3小時 江澤民「度估」、胡錦濤比手錶

習近平於19大發表演說，一講就是3個多小時，江澤民打起大哈欠。（路透）

2017-10-18 23:26

〔即時新聞／綜合報導〕中國共產黨第19次全國代表大會今（18）日開幕，中共總書記習近平總結過去5年政績，並發表演說，卻足足講了3個小時又20分鐘，不僅讓老大哥江澤民打起哈欠、甚至打瞌睡，習近平回到座位後，坐在一旁的前總書記胡錦濤也尷尬地向他比了比手錶，似乎是要對習說，「講好久」！

綜合媒體報導，加拿大《環球郵報》駐北京記者范德克里普（Nathan Vanderklippe）今天在推特貼出前中共總書記江澤民拿著放大鏡看報告，時而看錶並大打哈欠的照片，江澤民在習近平演說時，看手錶多達10次。

江澤民剛入場時精神良好，但在習近平宣讀洋洋灑灑的65頁報告過程中，他疲態盡露，更將頭轉向右邊，望了胡錦濤3次，但胡並未給予回應。

胡錦濤也在習近平報告完回到座位後，向他比了比手錶，似乎是要對習說「講好久」，習近平則以「2」的手勢回覆。

范德克里普在推特說，在習近平講了近2個小時左右時，江澤民已經看了9次手錶。

其他大老如胡錦濤也忍不住起身上廁所，引起一陣騷動；中國國務院副總理李克強則聽到兩眼直視前方。但仍有許多黨員展現出精神奕奕的樣子。