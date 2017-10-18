賴清德教「撇步」 陳亭妃要讓企業安心投資台南

2017-10-18 21:24

〔記者邱灝唐／台南報導〕立法委員陳亭妃今天下午專程拜會行政院長賴清德，並且將提出的市政藍圖及規畫與賴清討論並請益。

陳亭妃表示，大台南當前的首要之務，就是台積電在南科再投資6千億興建的3奈米製程晶圓廠，如何確保水電的穩定供應，並共同爭取聚落產業的設立，這點是中央及地方政府最重要的課題，賴清德也說，他上任以來為了讓產業界安心「投資台灣」，連日來要求各部會針對產業界反應的「缺水、缺電、缺地、缺人力、缺人才」等五缺問題，進行確實盤點，並提出具體的因應計畫。

陳亭妃強調，她特別注意台積電董事長張忠謀在榮退前夕發表演講指出，土地、道路交通、水、電、法律規範等基礎建設，乃是政府的責任，對於這一點，陳與賴兩人具有高度共識，將在中央、地方充分配合、合作。

此外，陳亭妃也主動提到，她在市長初選上提出好幾項訴求，包括市府設立直屬市長的招商委員會、主要產業基地設立單一窗口的招商辦公室，這些政策理念乃是賴清德「投資台灣」概念的延伸，並向下紮根。另外，針對賴清德在市長任內推動的第二官語政策，陳亭妃也將予以延續並發揚光大。陳亭妃表示，城市發展及市政建設是延續，她將在賴清德前市長所奠定的良好基礎上全力以赴。

陳亭妃表示，這趟請益之行收獲豐碩，對於賴的指導、提點，她將帶回台南與智庫、幕僚團隊深入討論，結合並轉化為具體的政策訴求，她有信心要「顧好台南這個家」，一起當台南隊，且做賴清德的後盾，延續台南精神。