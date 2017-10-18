李翔宙不辭了 還原賴清德慰留過程

2017-10-18 21:05

〔即時新聞／綜合報導〕退輔會主委李翔宙日前遭國民黨立委批評為「求官」，憤而請辭，不過他今日接受媒體專訪，透露昨天和行政院長賴清德懇談近1小時後，他決定繼續留在行政團隊，不計毀譽、全力以赴，並強調自己「過去沒有求官，未來也不會求官」，明天也將準時出席行政院院會。

根據《中央社》報導，李翔宙12日遭國民黨立委批評為「求官」，當天下午即宣布請辭，賴清德也隨即表達慰留之意。李翔宙說，他約在辭職當天的下午5點半，接到賴清德電話，力勸留任。

在電話中，賴清德希望李翔宙考量整個團隊，並問李翔宙請辭原因，是個人因素？還是家庭或其他因素？李則回說，完全是自己的個人因素，賴清德於是給李翔宙一段時間，希望李能在這段時間好好思考、和親友談談，讓身邊的人協助穩住心思。李翔宙說：「院長這番話非常真誠，我也願意好好思考」。

李翔宙思考一段時間後，昨天下午至行政院和賴清德見面，雙方談了將近1小時，談話中賴清德以自身政治生涯經驗，給了李翔宙很多看法、意見，最後李翔宙和賴揆報告：「非常願意繼續留在團隊，為工作崗位負責任。」

李翔宙強調，他一生服務軍旅，心裡想的是國家、效忠的是國家、服務的當然更是國家，目前國家交給他的階段性任務還沒完成，國家需要他來服務榮民，為團隊效力，所以他願意不計毀譽、全力以赴。