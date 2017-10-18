都是配合中共19大？富比世質疑中國經濟數據「特別亮眼」

2017-10-18 19:57

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國「富比世」雜誌網站報導，中共第19次全國代表大會召開前，中國的經濟數據表現「特別亮眼」，質疑有很多數據是「動過手腳」的，目的是為了向中國民眾展示，他們有能力維持強勁的成長動能。

中國8月70大中城市房價漲幅如中國政府所願持續縮小。9月生產者物價指數（PPI）年增6.9%，升幅連續第2個月擴大，並創今年3月以來新高。第三季經濟成長率預估可達6.9%，與第二季相同。

穆迪表示，中國公布的最新數據中，也許最令人好奇的是，在中共10月中旬召開19大前夕，中國「策略性」地讓社會融資規模增加，好刺激經濟成長。

根據中國統計局公布的數據，9月社會融資規模達1.82兆人民幣（2760億美元），高於市場預估的1.57兆人民幣；9月新增人民幣貸款達1.27兆人民幣 ，也高於預估的1.2兆人民幣。

很多人也許會想，中國陸續公布的漂亮、像故事書一樣的數據，也是為了在19大前夕策略性創造成功的氛圍，為黨內領導有功者的升遷提供了好兆頭。Natixis週一發布報告指出：「在19大召開前的關鍵時刻，中國當局有各種動機展示，他們有能力維持強勁的成長動能。」

中國政府每次在北京舉辦大型活動，總會有辦法讓北京的天空變藍，經濟學家長期以來也質疑，中國政府是否經常在數據上動手腳，以讓全球民眾留下中國經濟如何進展的特定印象。