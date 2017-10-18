習近平19大高唱「新時代」 中國學者：沒什麼創新

中國前領導人江澤民出席中共19大，在開幕式期間打哈欠。（歐新社）

2017-10-18 20:13

〔即時新聞／綜合報導〕中國共產黨第19次全國代表大會今（18）日在北京登場，中共總書記習近平在開幕式發表了逾3小時的演說，提出了新時代堅持和發展中國特色社會主義的14條基本方略等，但中國學者認為，習提出的新思想大部分「都是以前共產黨說過的老話，沒有什麼理論創新的東西」。

習近平今日上午代表中共第18屆中央委員會，提出全文約3萬2000字、題為「決勝全面建成小康社會奪取新時代中國特色社會主義偉大勝利」的報告，並提出了一個全新概念，「新時代中國特色社會主義思想」，在演說中，提到「新時代」高達36次，遠多於「中國夢」13次。

「BBC中文網」報導，北京政治觀察人士鄧聿文說，這份報告可用4個「新」概括，：新時代、新思想、新目標和新精神；「他要開創一個偉大的所謂新時代，這個偉大的新時代要有一個新的思想來指導，要具備一個新的目標，開創一個新的精神」。

中國歷史學者章立凡則表示，提出「新時代」是為了強調習近平的時代，為了今後他能繼續、長期掌權，「以前的宣傳已經說了毛主席讓中國人民站起來，鄧小平讓富起來，他是要強起來，新時代指的就是他的時代」。

章立凡也指出，這分內容面面俱到的報告，和中共過去的文件差不多，堆砌口號、宏大目標、篇幅太長，重點不突出；就算有一些新舉措、新目標，但但習近平提出的新思想大部分「都是以前共產黨說過的老話，沒有什麼理論創新的東西。」

章立凡更指出，報告中有一些內容，比如「依法治國」，現在看到的是相反的情況，「有什麼依據能讓大家相信你會建設法制呢？」