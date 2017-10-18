中共19大》習近平無所不在 幼稚園學童也被動員聽講

2017-10-18 21:45

〔即時新聞／綜合報導〕中國共產黨第19次全國代表大會今（18）日在北京召開，在中國各處幾乎都可看到習近平發言的電視直播，就連幼稚園內也被「動員」一起同步收看轉播，有網友看到相關圖片就酸說「簡直比北韓還要北韓」。

中共19大於今上午開幕，中國境內開啟「全民看直播」模式，不管是在各大商場、公司、學校，乃至於街頭、地鐵、公車上都能看到電視在轉播19大，各單位的人員也都排排坐在電視前乖乖聽習近平開講，甚至連幼稚園也不例外。

網友在微博上傳多張幼稚園小朋友排排坐在電視前，聽著連大人都難以理解的內容，讓看到的網友直呼「洗腦從娃娃下手」、「洗好洗滿的概念」，甚至酸說「全世界最高收視率達成」、「中共比北韓還北韓」！