國民黨國家發展研究院 改回原名革命實踐研究院

2017-10-18 19:38

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨中央常務委員委會今通過提案，將「國家發展研究院」回復原名「革命實踐研究院」，院長仍由林火旺擔任。

革命實踐研究院創立於1949年，是國民黨人才教育訓練的機構，2000年國民黨總統大選失利後，將革命實踐研究院改名為國家發展研究院。

綜合媒體報導，國民黨發言人黃健豪轉述，國民黨主席吳敦義認為，回復原名不但與過去受訓學員有情感連結，也可讓外界留下「國民黨教育訓練機構」的鮮明印象。未來革命實踐研究院將以「講習班」與開設「研究班」的方式，培育青年。