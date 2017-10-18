經濟部護高通 公平會：曾函請經部提供專業意見

2017-10-18 17:33

〔記者廖千瑩／台北報導〕公平會上週以高通濫用獨占地位，阻礙競爭，重罰高通234億元。不過經濟部卻槓上公平會，指公平交易與產業發展間，要做調和、取得平衡點，憂慮本次裁決恐影響未來合作及投資，且希望有機會與公平會談一談。

對此，公平會副主委彭紹瑾說，關於高通裁罰案先前也曾去函詢問經濟部、請經濟部提供專業意見，公平會站在執法機關立場，是依法行使獨立職權，目前此案已經決議，不便對此案發表其他意見。至於經濟部若想與公平會談一談，彭紹瑾說，「見了也是不適合表達意見。」