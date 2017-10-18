中共十九大登場 馬英九：堅持九二共識反對台獨

2017-10-18 16:57

〔記者林良昇／台北報導〕中共今舉行十九大，前總統馬英九透過馬辦發聲明表示，「一中各表」完全不涉及「兩個中國」、「一中一台」與「台灣獨立」，呼籲兩岸雙方繼續堅持在「九二共識」與反對台獨的基礎上，推動兩岸和平發展，繼續求同存異，共同振興中華，為兩岸人民帶來更多的福祉。

對於中共十九大，馬辦發言人徐巧芯今日表示，中國共產黨今天舉行第十九次全國代表大會，回顧5年來施政成果，並前瞻未來5年發展方向。全球各國都高度重視此會，台灣自不例外。

徐巧芯表示，馬英九肯定過去5年兩岸合作的進度，以及大陸在中共總書記習近平領導下的建設成果，也呼籲雙方繼續堅持在「九二共識」與反對台獨的基礎上，推動兩岸和平發展，為降低敵意、振興中華戮力以赴。

徐巧芯指出，兩岸在1992年11月達成「九二共識」，內容是「海峽兩岸均堅持『一個中國』原則，其涵義可以口頭聲明方式各自表述，這就是「一中各表」的「九二共識」。兩岸領導人於2015年11月在新加坡舉行歷史性的高峰會時，馬英九也強調，「九二共識」是兩岸共同的政治基礎，而我方的「一中各表」完全不涉及「兩個中國」、「一中一台」與「台灣獨立」，因為這是中華民國憲法所不容許的。

徐巧芯說，下個月就是「九二共識」25週年。海峽兩岸在這四分之一世紀當中，關係起起伏伏，但在2008年5月之後，兩岸關係開始快速穩定發展，以平均每年簽訂近3個協議的速度，建立雙方在23個領域的合作，成果斐然。

徐巧芯指出，兩岸人民同屬中華民族，都是炎黃子孫，擁有共同的血緣、歷史、與文化。雙方應在「九二共識」與反對台獨的基礎上，繼續求同存異，共同振興中華，為兩岸人民帶來更多的福祉。