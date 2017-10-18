習思想定名？ 習近平提「新時代中國特色社會主義思想」

2017-10-18 17:36

〔即時新聞／綜合報導〕中國共產黨第19次全國代表大會今日上午在北京開幕，中共總書記習近平在開幕演說中，提到「新時代中國特色社會主義思想」，被外界預料就是「習思想」寫入中共黨章的名稱。

《新華社》報導，習近平在演說中提到，中共緊密結合新的時代條件和實踐要求，以全新的視野深化對共產黨執政規律、社會主義建設規律、人類社會發展規律的認識，進行艱辛理論探索，取得重大理論創新成果，形成了「新時代中國特色社會主義思想」。

他在闡述「新時代中國特色社會主義思想」時，提出8個「明確」，包括明確堅持和發展中國特色社會主義，總任務是「實現社會主義現代化和中華民族偉大復興」；明確中國特色社會主義最本質的特徵是中國共產黨領導，中國特色社會主義制度的最大優勢是中國共產黨領導等。

習近平強調，「新時代中國特色社會主義思想，是對馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、『三個代表』重要思想、科學發展觀的繼承和發展，是馬克思主義中國化的最新成果」。

新加坡《聯合早報》、《香港01》、《蘋果日報》等媒體指出，外界預料，「新時代中國特色社會主義思想」，應該就是「習思想」將寫入中共黨章的名稱。

中共早已公布19大將修改黨章，修正內容如何表述「習思想」成為關注焦點，如果習的論述冠名，這顯示習的地位不同於江澤民、胡錦濤，拉升到毛澤東、鄧小平層級。