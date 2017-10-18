台船接手獵雷艦？ 董座：有能力及信心

2017-10-18 16:36

〔記者黃佩君／台北報導〕慶富造船承攬國艦國造的獵雷艦案，卻爆出詐貸22億餘元、財務危機、與中國地方政府合作等爭議。賴揆表示慶富頻出包應「壯士斷腕」，昨立委也紛紛呼籲應讓慶富退場，由國營事業台船接手。今台船董事長鄭文隆表示，台船絕對有能力及信心，也願意參與，但接手意願「仍要看政府公布的條件」，因當初台船與慶富的裝備、設計原則均不一樣，要看國防部開出方案是否適合。

承攬獵雷艦的慶富造船公司瀕臨破產，時代力量立委黃國昌也質疑慶富在得標前已與中國簽合作協議，有國安疑慮。行政院長賴清德承諾將組成專案小組調查，必要時會壯士斷腕與慶富解約；今朝野立委紛紛表示，希望台船勇於接手。

民進黨立委管碧玲表示，在獵雷艦案台船當初與慶富評選同分，僅輸在抽籤，「台船已經在牛棚練球」，有沒有準備接手可能性？鄭文隆表示，台船內部已有一些方案在研擬當中，若國防部有決策，台船會再與國防部討論。

鄭文隆受訪表示，台船與慶富規模差很多，台船也已做過一百多條戰艦，能力絕對超過慶富。但現在須視國防部後續提出方案為何，才能確定是否能接手。鄭文隆說，一樣是獵雷艦，台船與慶富的裝備、設計原則及掃雷設計邏輯是不一樣的，要看方案是重做，或是接手已有的設計。

時代力量立委徐永明也說，台船有九成都是商船，但國艦國造是政府重要政策，希望台船積極一點，把獵雷艦的任務接下來。鄭文隆也回應，雖有意願，仍須看後續方案為何。