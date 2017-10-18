民進黨徵召劉櫂豪、洪國浩 參選台東、南投縣長

2017-10-18 16:45

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨今天中午召開選對會，民進黨發言人張志豪轉述，選對會共同召集人林錫耀於中常會報告，高雄市、台南市、嘉義縣、宜蘭縣等四縣市大部分候選人希望在三月前完成初選，選對會還在做整體評估考量。此外，也將徵召民進黨立委劉櫂豪、草屯鎮長洪國浩參選台東、南投縣長。

張志豪說，選對會上週邀請四個縣市，徵詢初選時程，六、七成的有意參選者表示，希望初選在明年三月前完成，少部分希望可以提前。選對會表示，選戰期程方面，目前還在做整體考慮，技術上是否可行還在做研議，會進行整體方案評估，最後通過中常會才能確定。

此外，這四縣市都會主辦一場或以上的辯論會。據了解，林錫耀說，除非這四個縣市的候選人都沒意願，否則至少會辦一場或一場以上辯論會，民進黨在2014台北市長選舉時，也曾舉辦過黨內辯論，所以是有相關活動的經驗的。

選對會也說明，主席蔡英文日前特別召見民進黨立委劉櫂豪和草屯鎮長洪國浩，徵召兩人（參選台東縣長、南投縣長）是黨內高度共識，選對會將會進行地方徵詢和了解，共同推舉，完成徵召程序。

有關苗栗選情分析，日前傳出可能徵召無黨籍的頭份鎮長徐定禎，知情人士說，選對會日前實際到訪苗栗，與當地黨公職討論，評估後會對於苗栗選情提出報告。苗栗的前民進黨立委吳宜臻、無黨籍的頭份鎮長徐定禎對於後續黨中央如何決定，都表示支持。

洪國浩受訪問時表示，上週確實跟蔡英文見面，但當時他對蔡表示，黨內有很多很優秀的人才，希望黨部也可以去徵詢。被問到個人意願，洪國浩說，等程序過後，再看黨中央的作業，綜合考量後再來決定。