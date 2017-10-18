決議通過！台南市議員 自行為議會臨時人員加薪3％

2017-10-18 16:18

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會今天下午聯席審查市議會自己明年度的預算，經過一番激烈討論，最後通過市議員蔡育輝提出的主決議，市議會自明年元月起，為臨時人員加薪3％。

另外，市議員李退之認為，要不要調薪，這是行政機關的職權，而非議會做出主決議的問題。若議會要調薪他贊成，應由議會主動提出，而非議員透過決議來加薪，否則恐會造成立法權侵犯行政權，而窒礙難行，反而失去照顧基層員工美意。他最後甚至也加碼自今年11月起，優先由市議會主動為臨時人員調薪3％的主決議，全案也獲通過。

據了解，南市議會臨時人員共60人，明年起加薪3％，1年費用共55萬餘元。全案仍需送大會二、三讀。

由於台南市議會預算編列在市政府的台南市地方總預算項下，市議會秘書長郭伊彬在議員要求加薪下，面有難色，他強調，要和市府規定一致。最後通過決議，郭伊彬表示尊重議會的決議，這個決議案將送市政府做一致性決議。

包括國民黨市議員蔡育輝、王家貞及無黨籍議員杜素吟、陳朝來等多人，今天發言要求市議會在不增加預算下，在明年調高基本工資至2萬2000元後，再以業務費勻支為臨時人員加薪3％。

王家貞說，加薪3％，1年才50幾萬而已。市議會以身作則，自己來體恤員工，做給市府看，不可以嗎？杜素吟說，調3％，這很合理。

蔡育輝說，主決議也沒增加預算，議會是監督單位，行政、立法分立，有權自己決定預算如何處理，如果不行，不要再開會了，並要求清點人數。

市議員呂維胤也贊成說，在不增加預算下調3％，不要為這筆錢而清點人數，以免再造成流會，讓會議開不成。