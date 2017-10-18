議員建議8成空污費留地方 林佳龍：將向中央力爭

民進黨市議員要求地方對空污費的分配比例應提高至8成。（記者張菁雅攝）

2017-10-18 16:06

〔記者張菁雅／台中報導〕環保署將針對固定性污染源產生的PM2.5開徵空污費，台中市議員張雅旻今天表示，廠商在地方造成空污，繳納的空污費卻4成繳中央，地方只拿到6成，市府應爭取8成空污費留在地方。台中市長林佳龍回應，支持議員的看法，將向中央據理力爭，由地方主導分配空污費，並留在地方，才符合環境正義。

張雅旻指出，依據中央法規規定，廠商在地方製造空氣污染，所繳交的空污費，中央卻要「抽」4成，地方僅拿到6成，市府應向中央爭取，將地方分配比例提高到8成，以符專款專用。

林佳龍說，感謝議員仗義執言，說出市府與人民心聲，市府明年自行編列3000萬元預算，進行汰換中小型燃油鍋爐，改為燃氣鍋爐，另使用7100萬元空污費補助二行程機車退場，這些支出都可能排擠其他防治空污的費用，因此盼中央可以將空污費分配比例改為中央2成、地方8成，他也會向中央據理力爭，由地方主導分配空污費，以符合環境正義。

另外，台中空氣品質不佳，台中火力發電廠成為眾矢之的，國民黨市議員李中認為市府雙重標準，要求民間業者配合生煤管制自治條例，卻放縱台中火力發電廠廠消極不作為。

林佳龍指出，過去市府對台電是「狗吠火車」，他上任後，使盡洪荒之力、用盡一切政策工具，讓台電願意配合改善，包括將中火的許可證有效期限，由原本5年限縮為2年，中火也允諾設置2組天然氣機組，將可取代4組燃煤機組，並自今年9月起投入92億元，改善1到4號機組的防制設備。