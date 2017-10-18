吳敦義談「九二共識」 重申換文的那35個字

2017-10-18 15:51

〔記者林良昇／台北報導〕中共19大今開幕，國民黨主席吳敦義下午在國民黨中常會上，重申1992年「九二共識」換文的35個字，強調「九二共識」是「一中各表的九二共識」，與中共總書記習近平在開幕談話所強調的「體現一個中國原則的九二共識」有所區隔。

吳敦義今在中常會致詞時主動提到，這幾天中共舉行19大，中國大陸已就有關兩岸的政策提出主張，政府過去是依循1992年經過雙方換文的結果達成基本共識，這共識就是「九二共識」。

吳敦義表示，換文的原文是「兩岸都堅持一個中國的原則，但是對於它的涵義，雙方同意用口頭聲明方式，各自表述」。這35個字就是原汁原味的「九二共識」。

吳敦義說，也因為有「九二共識」，前總統李登輝、陳水扁任內沒有讓兩岸兩會正常溝通跟交流的狀況，在民國97年520前總統馬英九就任後，兩岸在那35個字，彰顯「一中各表的九二共識」的基礎上，雙方進行和平穩定發展的交流。

吳敦義指出，兩岸簽署的第一個合作協議，就是兩岸經濟合作架構協議（ECFA），之後共簽了23個協議，因為有這些協議，台灣海峽成為和平之海，有「一中各表的九二共識」，一方面確保中華民國的主權跟尊嚴，一方面也共同確認海峽兩岸都堅持一個中國的原則，而這原則不會表成兩個中國、一中一台、台灣獨立。

吳敦義強調，「一中各表的九二共識」是維繫兩岸和平穩定發展非常重要的歷史事實，不是任何一方可以抹滅或者偷工減料。

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