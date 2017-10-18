徐榛蔚怒嗆傲慢 李永得反嗆「對妳非常有意見啦！」

國民黨立委徐榛蔚質詢客家委員會主委李永得，中央政府是否可給東部如浪漫台三線一樣的政策性支持，遭李永得反問徐是否有如其他縣市一樣提計畫申請預算。徐不滿怒嗆李「傲慢」，李也反嗆徐「扭曲事實」、「不是傲慢，我是對妳非常有意見啦！」（資料照，記者記者朱沛雄攝）

2017-10-18 15:23

〔記者鄭鴻達／台北報導〕國民黨立委徐榛蔚質詢客家委員會主委質問中央政府是否可給東部如浪漫台三線一樣的政策性支持，遭李永得反問徐是否有如其他縣市一樣提計畫申請預算。徐不滿怒嗆李「傲慢」，李也反嗆徐「扭曲事實」、「不是傲慢，我是對妳非常有意見啦！」最後質詢不歡而散。

徐榛蔚於立法院內政委員會質詢時指出，客委會對於地方補助有分為經常性、例行性與競爭型等形式的補助，這些都是縣市政府、地方公所等絞盡腦汁到客委會簡報，然後獲得「首肯、恩准」後，才得到的補助。

徐榛蔚不滿指出，新政府推動的浪漫客APP只有桃竹苗專屬，且相關補助時常遺忘浪漫台三線以外的客家鄉親，如東部米香廊道計畫，是結合文史工作者、客家大老的合作調查，客委會卻棄之如敝屣，對東部的尊重何在？

李永得直白回說，不客氣地跟徐委員講，他到花蓮，客家鄉親都說很有感；徐榛蔚質疑前瞻計畫在浪漫台三線等計畫有20多億元預算，用在東部的有多少？李動怒反問徐「請問徐委員，今天給妳10億元妳要做什麼？」

徐榛蔚聞之開火反擊道「你給（預算）了嗎？給了再說！」李永得也不甘示弱，反問徐「妳有提出計畫嗎？」並強調浪漫台三線計畫，乃各縣市提出計畫後，再與客委會討論通過的，「沒人這樣討預算的，這是綁架預算！」

徐榛蔚怒問「米香廊道沒政策性編列（預算）執行！若有，就不必苦口婆心地向主委要（預算）！」李永得提高音量反駁「妳完全扭取事實！」徐也回嘴「你完全是傲慢！」李則嗆道「不是傲慢，我是對妳非常有意見啦！」

最後因為質詢時間截止，徐榛蔚一邊走下質詢台，一邊不忘回嗆李永得「你對本席有什麼意見？」李永得也隔空回擊「一切要根據事實談！」最後本場質詢不歡而散。