19大前夕 黃之鋒讚雨傘運動：香港爭取民主的累積

2017-10-18 16:18

〔即時新聞／綜合報導〕香港「雨傘革命」學運領袖黃之鋒，今年8月因觸犯非法集結罪被判入獄6個月，在中共19大召開前夕，昨日透過「香港眾志」成員，在臉書po文發表自己在獄中的心路歷程。

黃之鋒在文中提及，「監獄迫使人們在只服從命令的環境下生活…從根本地否定獨立思考」，且自己與許多獄中人士交談後，更能體會社會邊人在獄中的困境，提出將在出獄後「更積極關注青少年囚犯權益，爭取改善待遇，因我確信在囚人士也有人權」。

黃之鋒也說，他利用獄中時間反省「雨傘革命」的歷程，認為許多人將「雨傘革命」出現原因歸於學生的勇氣，或政治領袖的洞見，但應是「30年來，香港人爭取民主所累積得來的社會基礎，才能承托得到雨傘運動的誕生」。

而對於未來爭取香港民主的路要怎麼走，黃之鋒認為，大家應該自問「有沒有足夠的耐性，沉著地築起更穩固和強大的社會基礎…逐步累積籌碼，保存實力」。最後，黃之鋒表示，他相信「政權會為以監禁解決提出政制民主化的人感到後悔」。

「雨傘革命」為2014年9月26日至12月15日期間，香港發生爭取香港政長官普選的公民運動。抗爭期間，黃之鋒曾號召學生，衝入香港特別行政區政府總部東處的「公民廣場」，表達希望改變香港行政長官選舉制度的訴求。2017年8月17日，黃之鋒因衝擊公民廣場案，被香港高等法院判處6個月監禁。