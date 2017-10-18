追獵雷艦採購案！立院財委會成立「真相調閱小組」

2017-10-18 14:54

〔記者王孟倫／台北報導〕為追查慶富造船之獵雷艦採購案，立法院財委會今天罕見、由跨黨派立委（民進黨 國民黨 時代力量）共同提案成立「獵雷艦採購聯貸案真相調閱專案小組」，並經表決後通過。

本案被稱為「慶富造船詐貸案」，因為承攬建造國防部獵雷艦的慶富公司，卻無法正常繳息還款，因而傳出詐貸弊端且案情持續延燒。

由時代力量立委黃國昌、民進黨立委江永昌、國民黨立委羅明才、盧秀燕等擔任提案人，要求立法院應該依照立法院職權行使法第45條之規定，成立「獵雷艦採購案財政部所屬公股行庫等，聯貸案真相調閱專案小組」。

黃國昌表示，慶富造船去年向財政部所屬九家公股行庫聯貸新台幣205億元，爆發嚴重爭議，此聯貸授信過程是否涉及不當、違法失職，引起社會大眾關注；他強調，「目前公股銀行面臨超過上百億元之損失，最後恐將再度由全民買單」。

由於這是立院首度對公股聯貸案涉及弊端，而設立調閱小組；立委郭正亮認為，這個案子檢調才剛開始偵辦而已，這時候，立委就介入行使調閱權，顯然不太妥當；況且，若本案可行使調閱權，為何之前的兆豐銀、永豐金就沒成立？

郭正亮建議，可以效法之前兆豐銀在美國裁罰案，在立法院舉行秘密會議，一樣可以達成效果；不過，黃國昌認為，本案受到社會高度關切，行使文件調閱權，完全符合立法院職權行使法，也符合大法官釋憲精神。

羅明才也強調，追獵雷艦採購案有沒有問題，立法院不能沒有作為，立委監督行政單位，這是天經地義，不然，乾脆廢掉算了，他也主張要成立調閱小組。最後，擔任會議主席的立委費鴻泰裁定表決，由於當場的財委會立委支持過半，本案獲得通過，相關機關不得拒絕提供，專案小組成員之文件調閱權。