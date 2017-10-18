回應習近平十九大談話 陸委會：「一中原則」難跨民心鴻溝

2017-10-18 14:07

〔記者林良昇／台北報導〕中共今日舉行十九大，中共總書記習近平在開幕式上4度提及九二共識，強調「一中原則」，重申「六個任何」，反對台獨，但也提到尊重台灣現有的社會制度和生活方式；陸委會回應指出，「一中原則」難跨爭取民心認同的鴻溝，呼籲中共當局以新思維共尋兩岸互動新模式。

對於習近平在十九大開幕式報告中有關台灣的談話，陸委會今表示，中華民國是主權國家，台灣的未來及兩岸關係發展絕對是台灣2300萬人的共同選擇權，這是台灣社會不分朝野的堅持。期盼中國大陸在追求綜合實力提升及制度改革的關鍵新局時刻，應致力於推動「民主和平與公平正義」的政策措施，更要以新思維健康面對兩岸關係，才會做到其「勇於創新、永不僵化」的自我期許，真正成為台海及區域和平的維護者。

陸委會指出，中共「十九大」報告對台政策延續了其一貫政策方針，也刻意凸顯未來在對台工作上防禦圍堵的基本態度，陸委會對此感到遺憾。

陸委會強調，台灣的民主制度及對外發展的永續，是台灣堅持的核心價值。兩岸長期的政治分歧並非無法化解，雙方在制度與政治理念的差異，也沒有造成兩岸30年交流互動的隔閡，然而人為的阻礙遏制與分化對立，卻是製造兩岸難題糾結、擴大僵局紛擾的主因。

陸委會呼籲，對岸單方強勢建構的「一中原則」與「一國兩制」方針，很難跨過爭取民心認同的鴻溝，無法天下欣戴、心悅誠服，也很難達到心靈契合，唯有真正尊重台灣、理解台灣，才能在差異中尋求共同交集，謀求和解與合作，而「尊重與溝通」也正是拉近雙方歧異的唯一定律。

陸委會強調，過去一年多來，蔡總統及政府在兩岸關係上展現理性務實的態度、克制沒有挑釁；堅定捍衛國家安全尊嚴及人民福祉利益，維持台海和平穩定現狀、尊重1992年兩會會談的歷史事實、加強兩岸有序交流的政策立場沒有改變，這是我方的善意與耐心，也是維護區域和平的最大保證；政府將與國際社會保持密切聯繫，積極爭取各界對我方政策的理解與支持。

陸委會表示，維繫兩岸良性互動及落實民眾對幸福生活的期待，是雙方共同的責任及目標。中共領導當局在建構政策改革與制度發展新格局的當下，必須展現開創歷史格局的氣度及前瞻思維，不忘30年前開放兩岸交流的初心及維繫兩岸和平發展的使命，擺脫過去沉悶停滯困局，創造兩岸關係活絡新面貌；兩岸唯有務實溝通，共同尋求兩岸互動新模式，兩岸關係穩健前進的道路才有可能相向而行。