中影案蔡正元咬藍營高層？ 國民黨：禁得起檢驗

2017-10-18 13:59

〔記者林良昇／台北報導〕週刊報導，國民黨前立委蔡正元被押期間向檢方大爆料，咬出國民黨高層涉案，而檢方向國民黨要求調閱原始檔案及相關公文，國民黨則稱檔案不見，檢方可能對國民黨發動強制手段；國民黨文傳會副主委洪孟楷表示，檢調未跟國民黨接觸，國民黨禁得起任何檢驗，絕無不法事務。

《鏡週刊》報導，前立委蔡正元涉侵占中影減資款，向檢方大爆料，反咬國民黨高層涉案，根據蔡正元的關鍵證詞，正順藤摸瓜追查，懷疑國民黨高層涉及背信；報導更指出，檢方向國民黨要求調閱原始檔案及相關公文，國民黨竟然回覆「均不見了」，令檢方不滿，近期極可能對國民黨發動強制手段。

洪孟楷表示，三中案過去10年已經特偵組偵查，在103年8月4日簽結完畢，並無不法事證，蔡正元是相關當事人，也都有受到特偵組調查，怎麼會現在傳出有不同的說法？相關報導讓人無法相信。

洪孟楷強調，國民黨在過去處理三中都是以合法、合理的方式處理，禁得起檢驗，絕對沒有不法事務，而檢調兩次聲押蔡正元，蔡已被已收押接近半年，是否只是檢調想獲得他們想獲得的資料和結果？國民黨呼籲，檢調不要成為特定政治勢力的打手。

洪孟楷也說，檢調目前並未向國民黨調任何資料，而且，蔡正元這次被收押的案件是蔡與中影董事長郭台強的民事官司糾紛，與三中案是兩個不同的案件，國民黨一點關係都沒有。