中共19大一片和諧 這原因令「餃子」成最新禁詞

岳雲鵬疑因上傳「餃子照」遭微博刪文並扣除信用點數，令新一代禁詞浮上檯面。（擷取自微博）

2017-10-18 14:41

〔即時新聞／綜合報導〕中共19大今正式召開，當局近期以「維穩」為名，擴大網路控管及頒布諸多禁令，其中許多作法被網友認為十分荒謬，中國名相聲演員岳雲鵬日前PO在微博的文章中，疑因貼有「餃子」的照片而遭刪文，令不少民眾聽了直呼誇張，質疑「繼包子後，現在連餃子都不能提了？」

岳雲鵬16日在微博上發文，貼出家人中秋聚餐的照片，其中有一盤擺放整齊的餃子十分搶眼，令人見了垂涎欲滴，不料竟因此遭到微博刪文。岳雲鵬隨後在網上貼出微博管理員的刪文公告，文內稱岳發布的言論已構成違規並受到信用積分扣除處理，並未進一步敘述違規理由。

文章遭刪除後，岳雲鵬一頭霧水地PO文說，自己只是回家跟家人吃頓飯，不懂是哪裡違規了，他接著諷刺地反問「難道要給餃子穿上衣服嗎？」消息傳回微博後引發熱論，許多網友推測說，餃子跟包子同屬麵食，也都包有餡料，因而連帶成了新的禁詞。

網友將此文分享至PTT也引發一波討論熱潮，鄉民們紛紛留言譏嘲說「煎包表示挫在等」、「可以問一下早餐要怎麼點嗎」、「以後習大大的綽號又多了一個習餃子了XDD」、「明日禁詞預告：小籠包」，還有網友指出，由於形似「餃子」的食物在新疆被稱作「包子」，犯了領導人的大忌才因此淪為禁詞。