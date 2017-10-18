立委提案要求交通部 研議高齡飛機淘汰機制

2017-10-18 13:39

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕交通部民航局日前提出將研擬修正「民用航空運輸業管理規則」，限制高齡客機機齡為26年，日前已與業者召開第一次公聽會。今日立法院交通委員會，包含立委趙正宇、李昆澤、林俊憲、鄭運鵬、陳素月、周春米等人，也針對此事提出臨時提案，請交通部於6個月內，研議高齡飛機淘汰機制，並檢討相關法規以維國內飛航安全。

交委會提案中指出，鑑於國內現行民航法規，對於高齡機未予以明確定義與規範，使得國內航空公司，仍繼續使用超過20年以上高機齡飛機值勤，更因法令缺漏，造成民航局無法有效管理高齡飛機；為降低飛安風險，建請交通部於6個月內，研議高齡飛機淘汰機制，並檢討相關法規已為國內飛航安全。

雖然國內沒有針對機齡做限制，不過民航局長林國顯表示，飛機客艙有加壓的客機，14年以上就算高齡機，民航局會加強監理，並要求維修頻率增加，現行機齡達19年後，每隔7年需做一次完整檢查，通過才能繼續營運。

交通部近日也將預告民用航空運輸業管理規則修正草案，限制客機機齡達26年需淘汰，預計今年底前上路實施，不過該修正案會有落日條款，由於引進新機到實際可執飛，平均需要1年時間，因此，民用航空運輸業管理規則修正通過後，既有飛機2年內都必須遵守。

根據民航局統計，今年6月國籍民航運輸業平均機齡，中華航空8.29年、長榮航空5.83年、華信航空9.26年、立榮航空3.14年、遠東航空20.66年、德安航空14.7年、台灣虎行2.47年。