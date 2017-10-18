十九大後外交處境更嚴峻？李大維：有可能

中共今天召開第19次全國代表大會，對台政策牽動我外交局勢，外交部長李大維表示，不排除更嚴峻的可能性，外交部從來不敢掉以輕心。（記者方賓照攝）

2017-10-18 13:24

〔記者呂伊萱／台北報導〕中共今天召開第19次全國代表大會，中國對台政策牽動我外交局勢，外交部長李大維今天說，就目前而言，「沒有令人意外的消息」，不排除更嚴峻的可能性，但離真正的政策落實，還有一段時間，「外交部從來不敢掉以輕心」。

中共總書記習近平今天上午在中共19大開幕式上，發表政治報告，四度提及「九二共識」，表示「一個中國原則」是兩岸關係的政治基礎，堅持「和平統一」；也重申「六個任何」，反對「台獨」分裂國家。

李大維今天列席立法院外交委員會報告並備詢。朝野立委與媒體均關切十九大後我國的外交處境會否更嚴峻？李大維會前受訪時說，關於十九大，我國國安會、國安局與陸委會等部門，均就此有跨部會討論。

民進黨立委劉世芳質詢時，習近平尚未結束全篇談話，她問李大維，對於十九大習近平對台發言有何評論？李大維表示，目前看來「沒有令人意外的消息」。習近平甫結束談話後，國民黨立委許毓仁也在質詢中關切此事，李大維說，習才剛剛宣讀完，「真正的作法恐怕不是這幾天能看到」，就外交部角度而言，壓力始終存在。

國民黨立委王育敏質詢時也問及十九大，並建議李大維轉告蔡總統，應在兩岸關係上發揮政治智慧，解決外交困境的根源。李大維回答時說，中共將在一週後發布人事，但離真正的政策落實，還有一段時間。王育敏追問，我國於中南美洲友邦有些合作計畫停擺，明年開始外交處境會不會變得更嚴峻、更嚴厲？李大維答「今年也沒有舒服過啊」，李大維表示的確有警訊，也「有這個（更嚴厲）的可能性」。

至於王育敏建議外交應重回馬政府定調「比較輕鬆」，李大維重申，他常告訴外交人員，「戰士沒有選擇戰場的權利」，面對今天的戰場就是全力以赴，「把局面撐起來、擴大、更好」，「外交部從來不敢掉以輕心」。