杜特蒂遭自家緝毒署打臉 台人非菲毒氾濫主因

2017-10-18 13:02

〔記者項程鎮／台北報導〕菲律賓總統杜特蒂上月指出，台灣是菲國毒品重要來源之一，且台灣竹聯幫和香港14K幫是導致菲國成為美國毒品轉運站，不過檢調情資顯示，根據菲律賓緝毒署（PDEA）的統計年報顯示，菲國涉毒人士以菲籍當地人為主，台灣人並非造成菲國毒品氾濫的主因。

菲國緝毒署（PDEA）的2011年至2015年統計年報顯示，2011年至2015 年菲國境內因涉毒被捕人數為6萬1303人，外國人僅292人、約占0.48%，台灣籍為53名、約占0.09%，其中製毒及大盤僅有15名、約占0.02%，顯示台灣人或外國人在菲國境內因毒品犯罪被捕的比例不高。

另外，法務部統計台灣去年查獲毒品共計6596公斤，分析毒品來源地區後，發現高達7成5以上毒品來自中國，其中中國大陸及香港，各占39.4%、35.9％。顯示台灣大部分毒品來自境外，因此台灣也是毒品受害國。

檢調還指出，以安非他命、K他命或一粒眠等新興合成化學毒品為例，不論是成品或是原料，幾乎都來自對岸中國，透過走私入境台灣。

總統蔡英文對毒品問題相當關心，杜特蒂指台灣是菲國毒品上游，且傳出海關遺失金屬機具，導致可能誤放百公斤毒品入境後，即找法務部長邱太三了解狀況，法務部遂在10月11日召集檢警調等反毒和緝毒機關開會，檢調機關資料顯示，菲律賓毒品來源不是台灣。