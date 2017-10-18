立院排審白領外勞草案 民團怒批壓迫台灣人才

民團今召開記者會呼籲政府，針對外國攬才專法應設定總量管制（記者彭琬馨攝）

2017-10-18 12:11

〔記者彭琬馨／台北報導〕立法院經濟委員會明將排審「外國專業人才延攬及雇用法草案」。經濟民主連合召集人賴中強今指出，行政院版草案內容未設定白領外勞總量管制，草案限額也不須經國會審議，批評現行草案是「行政機關說了算」；賴中強表示，未設定總量管制的白領外勞草案，與馬英九開放中國觀光客來台方式一模一樣，最終只加深台灣對中客的經濟依賴。

經濟民主連合、台灣勞工陣線上午召開記者會，批評國家發展委員會送入立法院審議的「外國專業人才延攬及雇用法草案」，罔顧本地勞工權益，未善盡把關之責，呼籲政府懸崖勒馬，否則可能只會造成台灣更嚴重的人才外流。

經濟民主連合召集人賴中強表示，國發會對外宣稱政院版攬才專法是參考美國設計的制度，但美國白領外勞簽證的總量，每年不管調增或減量，都需要經過國會同意，但政院此次的攬才專法並未設立總量管制；賴中強批評，這如同當初馬政府對開放中國觀光客的宣稱，一開始只限額3000人，過程中卻逐年調升，最終增加到每天有高達11000人次的中客來台，形成台灣對中客的依賴。

台灣勞動與社會政策研究協會執行長張烽益表示，攬才專法「慷全民之慨」，讓外國專業人才配偶與未成年子女來台後，立即享有健保保障，且所得超過200萬以上的收入，將減半課稅；張烽益質疑，透過攬才專法進入台灣的人，若真的是行政院宣稱的高階人才，理應能負擔起配偶子女的健保與相關課稅，為什麼能享有如此優渥的「超國民待遇」，痛批此專法是「砍全民之砍、圖利高階白領人才」。

台灣勞工陣線秘書長孫友聯則認為，國發會依據「就業服務法」制定的47971薪資標準，其實是2004年的標準，13年來從未調整；孫友聯質疑，行政院以為自己能透過攬才專法吸引外國人才，事實上只是在圖利少數可能有低薪需求的廠商，最終只會造成台灣更嚴重的人才外流，呼籲行政院應懸崖勒馬。