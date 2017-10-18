美國務院官網撤我國旗 立委懷疑「做給老共看」

2017-10-18 11:56

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國國務院官網撤下我國國旗，至今未掛回。國民黨立委江啟臣與馬文君今在立法院質疑此案並非僅是技術性問題，要求外交部「不能輕忽這個小動作」；外交部長李大維回應表示，此案還在洽商中，外交部北美司司長陳立國也強調，第一時間就向美國表達「希望掛回去」的堅定立場，美方了解我方立場。

美國國務院官網8月時改版，將我國旗撤下，至今未掛回也沒有正式回覆我方，僅表示對台政策並無改變。李大維今至立法院外交委員會報告並備詢，江啟臣與馬文君質詢時提及此案，江啟臣認為美國至今沒有要將國旗掛回的意思表示，也不說明為什麼拿掉，「這是什麼意義啊？」江啟臣說，若只是技術性問題，反應後應就會掛回，顯見此案並不只是技術問題，質疑美國「做給老共看？」

李大維回答說，此案還在洽商中，因為美國總統川普將訪問亞洲，亞太相關官員非常地忙。江啟臣對此回答並不滿意，並提醒外交部說，美國在川普訪問中國之前有這種小動作，「擺明就是吃豆腐」，提醒外交部「不能輕忽」，也要注意其他國家會不會有模仿效應。

馬文君對此案也表達不滿，馬文君說，美方至今對我們的意見表達回應冷淡，「都只是了解而已！」陳立國對此僅表示，我方從一開始便向美方反映「希望掛回去」的堅定立場，美方也了解，馬文君馬上打斷陳立國說明並直言「他們了解、然後到現在都還沒有放回去！」