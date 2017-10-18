成立獨立國家運輸安全委員會 賀陳旦：還要2-3年來規劃

2017-10-18 11:58

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕立法院交通委員會今日邀飛安會及交通部，針對「公共運輸事故調查執行現況、國家運輸安全調查委員會成立情形」進行質詢，交通部長賀陳旦表示，長期是要朝成立運安會方向，但現階段還要花半年時間彙整世界各國情形，並花2-3年時間規劃、設計出適合台灣環境的國家運輸安全委員會。

立法委員李昆澤質詢時表示，根據飛安會、交通部的報告來看，飛安會主委黃煌煇認為，應該要成立獨立超然的交通事故調查委員會，運研所長吳玉珍則認為，強化現有的調查機制即可。要賀陳旦不要打躲避球，直球對決回應是否要成立，畢竟部長與前行政院長林全，有在院會有承諾應成立獨立調查委員會。賀陳旦表示，該委員會是長期需要成立的單位，但仍要多了解各國運作機制，短時間內還沒辦法成立。

李昆澤表示，交通安全如此重要，根據衛生福利部105年死因統計結果分析，事故傷害造成7206人死亡，當中因運輸事故而死亡有3245人，占比高達45%，建議賀陳旦應聽取黃主委意見。立委洪慈庸也說，成立國家級獨立調查單位，從2003年行政院就指示說要研議成立，這麼長的時間還研究不夠，現在卻說還要2-3的時間，讓人心中也是蠻多問號；尤其是藍綠對這件事都沒有意見，到現在卻都無聲無影，希望大家的意見部長可以聽進去。

立委鄭寶清則認為交通部整個螺絲都鬆了，現行事故調查，以台鐵事故調查來看，就是反反覆覆，去年花蓮發生2次出軌，一次說天氣太熱，第一次報告還說軌溫達63度，在60度以上軌道會變形是無可奈何，但最終結果卻是軌溫只有53度。立委林俊也說，台鐵1年都有幾十件行車安全事故，但這個調查報告都是台鐵局來寫，送調查委員會再送交通部，這有球員兼裁判疑慮，即便會找外部委員，以常理來說也會找熟悉、有交情、不會修理你的委員；且台鐵行車安全鑑定報告都未對外公布，連立委想看都要不到，認為未來最好的方法，就是交給第三公正單位去調查。

賀陳旦表示，調查委員都是外聘，台鐵是扮演文書工作，協助委員會的角色，對於外界都不知道調查結果，這可以從資訊公開開始做。