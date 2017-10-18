多明尼加邦交不穩？外長坦言「長期注意」

2017-10-18 11:01

〔記者呂伊萱／台北報導〕中共現正進行十九大，外界擔憂十九大後我國外交情勢將更嚴峻。國民黨立委江啟臣今天指出，友邦多明尼加外長瓦嘉斯（Miguel Vargas Maldonado）日前與中國外長會面並握手，又拒絕在聯合國大會為我執言，邦交是否不穩？外交部長李大維答詢時坦言，友邦多明尼加與我關係「說實在話注意非常久了」，同時表示主管拉美業務的常次劉德立正在前往多明尼加的路上。

李大維今天列席外交國防委員會報告並備詢。江啟臣質詢時指出，多明尼加外交部上個月在其官網上發布一張照片，為其外長瓦嘉斯於9月23日與中國外長王毅率領的中國代表團在聯合國大會期間的拉美共同體會議進行會晤，雙方互動並握手。

江啟臣說，多明尼加是我國邦交國，但近年拒絕為我國在聯合國發言，外傳李大維7月出訪多明尼加時，也沒能見到瓦嘉斯和多國總統梅迪納，是否代表邦交關係不穩？以邦交燈號而言是紅燈還是綠燈？

對此，李大維表示，知道多國外長與王毅在會面。他也坦言，對於此友邦「說實在話我們密切注意非常久了」，他個人與次長劉德立在7、8月間也均曾訪問多國。李大維也說，他在這裡可以報告，主管拉美業務的次長劉德立，「正在去多明尼加的路上」。

多明尼加與瓜地馬拉在今年的聯合國大會中沒有以致函或者發言等任何方式表達支持我國的態度。據官員表示，劉次長這次去多明尼加不是因為邦交有問題，而是去洽談雙邊合作。此外，當時多國外交部公布外長與王毅握手照，我方事後詢問得知，是因多國明年想要爭取聯合國安理會非常任理事席位，才會拉攏中國背書。