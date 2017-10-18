兩岸互動新模式？ 許信良：可能是「蔡習會」

許信良表示，十九大的最大意義，就是在宣告「習時代」開始，他也認為「蔡習會」將是總統蔡英文所說的兩岸「新模式」之一。（資料照，記者陳志曲攝）

2017-10-18 11:36

〔即時新聞／綜合報導〕中共十九大今天登場，將展開為期7天的會議，中共對台灣策略是否改變，將備受關注。亞太和平研究基金會董事長許信良表示，十九大的最大意義，就是在宣告「習時代」開始，他也認為「蔡習會」將可能是總統蔡英文所說的兩岸「新模式」之一。

許信良17日接受《聯合報》專訪時表示，蔡英文先前提到兩岸領導人共同尋求互動「新模式」，與中共機關刊物總結中共總書記習近平5年來的對台政策，其中提及「馬習會」，「可見雙方都有心靈的默契」。

許信良指出，中共強調「馬習會」，等於默認台灣政府的合法性，雖然目前兩岸官方交流中斷，但現在情勢現在已和過去不同，領導人對自我期許也跟過去不一樣，「蔡習會」也將是蔡英文所說的「新模式」之一。許信良說，蔡總統所說的兩岸互動「新模式」，就是兩岸領導人在既有的政治基礎上，突破過去的禁忌，處理兩岸事務，解決兩岸僵局。

報導提到，蔡總統在國慶談話時未提及「維持現狀」，被外界解讀蔡總統的談話軟中帶硬，將走向「柔性台獨」，但許信良認為這種解讀是完全錯誤的。許信良說，蔡總統不會在壓力下變調，而她所謂的「現狀」，就是兩岸關係「憲法現狀」，以憲法來定位兩岸關係。