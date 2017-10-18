中共十九大7人常委名單曝光 胡春華接班味濃

中共十九大今天召開，中央政治局7人常委名單揭曉。（本報合成）

2017-10-18 09:53

〔即時新聞／綜合報導〕中共十九大今天召開，中央政治局7人常委名單揭曉，在一份提早曝光名單中顯示，包括中共恢復主席職位，將由習近平出任，國務院總理李克強續任，另外還包括汪洋、韓正、胡春華、栗戰書、陳敏爾等，胡春華將同時兼任黨政軍多重職位，接班意味濃厚。

在這份名單中，習近平將任職的新職位，是中共中央主席、國家主席、軍委會主席，中共主席職務重新恢復，原先的總書記職務，則交由胡春華擔任。

李克強則繼續連任國務院總理。外界關注的王岐山則如預期並未入列。

胡春華為廣東省委書記，將出任中央書記處總書記、中央黨校校長、國家副主席、中央軍委會副主席。維基百科稱1963年出生的胡春華，中國湖北五峰人；他畢業於北京大學中文系，擁有中共中央黨校在職研究生學歷，1983年4月加入中國共產黨，是中共第17屆、18屆中央委員、18屆中共中央政治局委員，現任中共廣東省委書記。胡春華歷任中國共青團中央書記處第一書記、河北省省長、中共內蒙古自治區黨委書記等職。

汪洋為現任國務院副總理，將出任全國人大常委會委員長；韓正為上海市委書記，將出任全國政協主席；栗戰書為中央辦公廳主任，將出任中央紀委書記、國家監察委員會書記；陳敏爾為重慶市委書記，將出任國務院常務副總理。

中共中央政治局委員名單則包括：中共公安部長郭聲琨、中共中央組織部常務副部長陳希、中宣部常務副部長黃坤明、廣西壯族自治區黨委書記彭清華、中央統戰部長孫春蘭、現任國務委員王勇、中共中央書記處書記楊晶、中央組織部部長趙樂際、中共中宣部部長劉奇葆、中央軍委副主席許其亮、現任軍委委員張又俠、北京市委書記蔡奇、天津市委書記李鴻忠、上海市長應勇。