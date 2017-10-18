中共19大今召開 顧立雄盼兩岸關係能和緩

2017-10-18 09:56

〔即時新聞／綜合報導〕中共19大今天開幕，金管會主委顧立雄今天談及此事時表示，希望中國19大後，兩岸關係能和緩。

顧立雄表示，他希望工作層級交流能持續，願意在兩岸對等前提下，不拘形式、不拘時程，與對岸舉行兩岸金融三會。

兩岸金融三會指的是我方金管會與中國銀監會、證監會及保監會主席，以往每年至少會進行一次首長會議，上次的會議是2015年下半年在台灣舉行。

中共19大今天上午9時在北京開幕，黨總書記習近平在開幕式中發表演說，向大會宣讀過去5年工作報告，其中涉台的政策，備受外界矚目。