鬥爭中國夢！中共19大今召開 外媒關注要點懶人包

外媒認為，習近平可能在19大中修改黨綱，中國或將走回極權老路。（法新社）

2017-10-18 10:51

〔即時新聞／綜合報導〕中國共產黨第十九次全國代表大會（簡稱19大）今（18日）上午9點於北京召開，外界認為，中國國家主席習近平將會藉由修改人事規章與黨綱，將自己的歷史定位與高度拉抬到與毛澤東並立，中共可能將走回極權老路。另外，會有多少「習家軍」進入手握大權的中央政治局，也是外界關注焦點。

習近平或將與毛澤東並列 中國將走回極權老路

據《NHK》報導，本次大會有2300名共產黨員參加，在會議開頭，習近平以總書記的身份回顧過去5年間的政治成果，如打擊貪腐政績等，並報告未來的政經方針。外界認為，習近平除了會修改黨綱，將其政治理念置入其中外，也可能與鄧小平一樣將名字寫入黨綱中，將自己的地位與毛澤東並列。

人事名單方面，24日的閉幕日中將選出200名中央委員，25日召開中央委員會總會，正式確定政治局常務委員，共產黨權力結構將會大洗牌。

打手王岐山或將退休 「習家軍」掌控中國命運

綜合媒體報導，而69歲的常務委員王岐山是否留任是一大關鍵，王岐山過去以「反腐」為名將不少官員與政敵打入大牢，是鞏固習近平統治權力的大功臣。然而由於常務委員「七上八下」的年齡潛規則，習近平是否會打破規則而留任王岐山也成外界矚目焦點。

除此之外，將有多少習近平心腹的「習家軍」進入中央政治局，會改變中國內部權力結構以及命運。在眾多人選之中，習近平所信任的舊部屬、現任重慶市委書記陳敏爾有望將「兩級跳」，進入政治局常委會。

另外，栗戰書過去曾歷任中共無極縣縣委書記時，與當時同在河北地方任職的習近平建立起了良好的關係，被稱為外界稱為習近平的「大內總管」也是入常的熱門人選。外界認為，栗戰書是王岐山的最佳「接班人」，有望出任中紀委書記或掌中共人大。