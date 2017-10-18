沈榮津「硬起來」 指公平會罰高通太重

2017-10-18 09:35

〔記者黃佩君／台北報導〕公平會11日針對高通（Qualcomm）祭出234億台幣史上最高罰鍰，經濟部昨表示對此「深感憂慮」，擔心將影響台灣投資及產業發展，槓上公平會。經濟部長沈榮津今再度發聲，表示衡酌了投資環境跟產業發展之下，經部認為應「在所謂的公平交易及產業發展之間，取得調和平衡點」，並強調會再看是否能跟公平會有後續討論，不過對罰鍰金額「不便來干預」。

經濟部昨發新聞稿表示，身為產業主管機關「期盼產業發展與交易公平能相互調和」，且對本次調查與裁決過程、決議234億元罰鍰等「深感憂慮」；也強調本次裁決結果未能衡量高通對整體產業的貢獻、及未來的合作商機，恐將影響外商未來在台的投資。

經濟部在一週後「硬起來」，沈榮津今早也明確表示應在在所謂的公平交易及產業發展之間，取得調和平衡點」。對後續是否會與公平會協調，沈榮津說「會再看是否跟公平會有機制去談談」。

而對外界質疑公平會是獨立機關，是否可以與其討論限制競爭與產業發展之間的平衡，沈榮津也說，依據公平交易法一開始就有寫『促進經濟之安定與繁榮』，「法規裡面是有調和的」。外界提問經濟部經濟部是否會希望「罰少一點」，沈榮津表示對罰鍰金額「我們不便來干預」

外界詮釋經部動作，是因公平會罰太重「嚇跑產業」，沈榮津並未明確回應，但表示高通在產業發展上在5G、IOT方面的技術，是政府未來要發展的項目，我們會來考慮」，希望整體公平交易以及產業發展能做最佳化融合，站在國家整體考量取得平衡點。