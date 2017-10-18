小英出訪過境見川普？ 李大維：沒有！

2017-10-18 09:25

〔記者呂伊萱／台北報導〕總統蔡英文將出訪南太3友邦，過境地點遲未公布，因美國總統川普也會在該時段首訪亞洲，外界揣測雙方可能在夏威夷碰面，外交部長李大維今天早上對此斬釘截鐵地回應「沒有」。不過李大維也坦言，的確是因川普訪亞之行，此次過境規劃較以往複雜。

美國白宮於美國時間16日宣布川普將在11月3日抵達夏威夷，直到5日離開訪問亞洲；蔡英文則將於10月28日到11月4日訪問太平洋3友邦所羅門群島、吐瓦魯與馬紹爾，但外交部遲未公布過境地點，引發外界揣測「蔡川會否巧遇？」

李大維今早列席立法院外交國防委員會報告並備詢。李大維於會前受訪時表示，過境安排現在最後階段，這次牽涉川普也訪問亞洲，因此「在過程中比過往稍微複雜一些」，很快會公開。但蔡英文有無機會與川普會面？李大維斬釘截鐵回應表示「沒有」。

對於先前有立委質疑，出訪定位為「尋親之旅」用詞並不適宜，李大維也說明，此次訪團團員包括原住民背景的原民會主委和立委，對於他們而言，因南島語系的淵源，具有尋親的意涵，但就政府整體而言，這次出訪定位為「敦睦邦誼之旅」。

另，中共今召開19大，川普又將訪問中國，會否有「把台灣當籌碼」的疑慮？李大維對此謹慎回答說，美方再三向我方保證「不會有這樣的狀況發生」，惟以政府立場必謹慎小心地因應。按往例，美方在川習會前會和我方交流，事後與我方簡報，「和美方的溝通一向非常綿密」。

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