勞乃成免賠退伍 傳轉當地中海高級團導遊

據週刊報導，勞乃成休職期間已考上導遊執照，專門負責地中海高檔郵輪團。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-10-18 10:03

〔即時新聞／綜合報導〕2015年阿帕契直升機打卡事件，陸軍阿帕契攻擊直升機前飛行員、陸軍601旅攻擊第二作戰隊前副隊長勞乃成，因擅自帶親友進入營區參觀，遭公懲會決議休職2年，本月9日期滿，勞無意重回軍旅，變相「自動退伍」。據週刊報導，勞乃成休職期間已考上導遊執照，專門負責地中海高檔郵輪團。

據《周刊王》報導，勞乃成視飛行為第二生命，他得知即使復職，也只能擔任文職，不能夠再飛，認為復職毫無意義，而且他在工作和感情都已覓得第二春。勞的同袍透露，勞乃成外語能力強，休職期間考上導遊執照，專門負責地中海高檔郵輪團，團員多是高階層人士，他帶團幹練親切，在團員們中的評價頗高，勞也樂在其中，還多次帶著家人出遊。勞乃成離婚後，也交了一位知心女友，而且還有再婚的打算。

另外，勞乃成曾為阿帕契直升機飛官，曾赴美受換裝訓鍊，並和國軍簽訂一份「軍售訓練行政契約」延役2年，但條款中，並無違約賠償條款，勞乃成可免賠退伍。國防部人事次長室人事管理處長張俊志表示，賠償規範主要適用於未服滿最低年限的軍校生，勞因軍售訓練，另訂行政契約赴美進修，但國軍當時未想到會發生如此軍紀案件，已經邀集相關單位研究。