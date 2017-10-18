中國醫師會迫我改名 我方堅持「台灣就是台灣」

蔡英文總統昨天接見中華民國醫師公會全國聯合會成員。（資料照，總統府提供）

2017-10-18 08:09

〔記者鍾麗華／台北報導〕世界醫師會（ＷＭＡ）上週在美國芝加哥召開大會，中國醫師會要求台灣醫師會改名，這是今年以來，中國第二度在ＷＭＡ大會上施壓，但代表出席的醫師公會全聯會秘書長王必勝在會中強調，「台灣就是台灣」，不管在什麼狀況下都不會更改名稱，他的發言不僅獲得以色列醫師會聲援，其他會員並以掌聲支持台灣，成功護名。

醫師公會全聯會理事長邱泰源受訪指出，對於護名成功，蔡總統昨接見全聯會時表示欣慰、肯定。雖然台灣醫師會仍會再遇到中國的壓力，但一定會在ＷＭＡ中堅守「台灣」這名字，而全聯會也為此成立因應小組，希望與外交部一起努力保住「台灣」的名稱。

王必勝受訪時強調，隨著中國在ＷＭＡ越來越活躍，影響力變大，台灣更名的壓力也遽增。今年大會召開2次，4月時在尚比亞，中國就已正式提案要求台灣改為「中國台北醫師會」，但提案未被討論；而在上週的大會，中國臨時提案，堅稱如果台灣不改名為「中華台北醫師會」，中國就不同意2021年ＷＭＡ大會在北京舉辦。

中國醫師會堅稱必須尊重「一個中國原則」，但中方的發言卻引來全場鼓譟、不滿；王必勝當場反駁，台灣醫師會加入ＷＭＡ已有62年，做出許多貢獻，所謂的「一個中國原則」是高度的政治議題，不該在這裡討論。王必勝強調，一般發言不會給掌聲，但他表達台灣的立場後，卻得到全場的掌聲，顯示各國對台灣支持。

王必勝說，之前在上海舉辦的ＷＭＡ醫學會，中國就以台灣不改名為由，臨時通知取消，造成各國代表的機票等損失，ＷＭＡ秘書處擔心此一事件重演，估計若2021年大會臨時不開，損失約50萬歐元，因此希望台灣與中國在未來幾個月「溝通一下」。雖然這次護名成功，但中國醫師會現是ＷＭＡ理事國，發言權越來越高，在國際現實下，我們必須謹慎以對。