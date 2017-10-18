爛醉內幕曝光！李婉鈺曾做這件事讓身體超虛

新北市議員李婉鈺中秋酒醉大鬧民眾中秋烤肉聚會。（記者吳仁捷翻攝）

2017-10-18 09:10

〔即時新聞／綜合報導〕新北市議員李婉鈺中秋酒醉大鬧民眾烤肉聚會，事後李婉鈺親自登門道歉，還急開記者會、上電視節目滅火。據週刊報導，李婉鈺鬧事當天空腹連跑11攤，至少5種酒下肚，而且她「停經」體虛，疑似也是她爛醉的原因。

據《周刊王》報導，李婉鈺一向以海量著稱，平常喝2瓶威士忌都沒有問題，也沒有因喝酒吐過，但事發當晚堪稱是「鐵人行程」，中午到晚上連跑11攤，一整天下來，李婉鈺只吃一口魚，卻連喝了威士忌、高梁、紅酒、啤酒和藥補酒，在混酒的效應下，就發生大鬧民眾烤肉的事件。

報導提到，李婉鈺表示，這是生平首次喝酒失態，除了混酒，另一個原因就是身體虛，她有嚴重的子宮肌瘤，經常要到醫院輸血，導致產生抗體而常淤血，也曾因血紅素值剩6，卻還要在外面跑攤，遭醫師警告「不要命」。前年底，李婉鈺開刀，之後每個月打停經針，吃女性賀爾蒙及類固醇，就像強迫進入更年期，直到2個月前才停藥。

婦產科醫師蔡鋒博指出，若因子宮肌瘤，血紅素值降到6，情況確實很危急，需要緊急輸血，否則會導致心臟衰竭，有致命的危險。中醫師吳明珠表示，子宮肌瘤患者不能碰酒，刮除後也要戒酒，否則容易引起子宮肌瘤復發。

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